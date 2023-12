Am Dienstag hat die Formel 1 die Sprint-Austragungsorte für die kommende Saison veröffentlicht. Sehr zur Freude der heimischen Motorsport-Fans findet sich erneut Spielberg auf dieser Liste. Schon 2023 wurde in der Steiermark beim Großen Preis von Österreich das Kurzformat am Samstag gefahren.

Neben Spielberg gibt es 2024 auch ein Sprint-Wochenende in China (Shanghai), Miami, Austin, Brasilien (Sao Paulo) und Katar (Lusail). Der Große Preis von Österreich findet im nächsten Jahr vom 28. bis 30. Juni statt.