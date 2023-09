Sie hatten anscheinend direkt nach dem Rennen richtig Hunger, oder?

THOMAS PREINING: Ja, stimmt, ich habe mir schnell einen Riegel geschnappt, ich war etwas unterzuckert (grinst).

Und Sie strahlen. Am Samstag nach Rang sechs waren Sie nicht zufrieden. Inwiefern ändert sich dies nach dem dritten Platz?

Das große Ziel, gerade bei einem Heimrennen, ist es, möglichst gut abzuschneiden. Wir haben hohe Ansprüche und da ist der sechste Rang nicht optimal. Wir haben schließlich den Resetknopf gefunden und über die ganze Nacht an den richtigen Schrauben gedreht, dass es viel besser gelaufen ist. Ich habe es wirklich extrem genossen.

Sprich, die Bedingungen waren nebensächlich?

Dieses Mal definitiv. Ich war zuversichtlich, dass wir konkurrenzfähig sind. Im Endeffekt hätte ich alles genommen. Und geschlafen habe ich auch gut.

Sind Sie jetzt eigentlich lieber der Jäger oder der Gejagte?

Im Prinzip ist es mir egal, aber natürlich sind die zehn Punkte mehr besser als weniger. Für Hockenheim ändert sich für diejenigen, die im Meisterschaftskampf aktiv sind, nichts. Der Angriffsmodus bleibt.

Welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf gegangen, als Ihr Konkurrent Mirko Bortolotti nach hinten gerutscht ist?

Im Auto bekommt man gewisse Dinge begrenzt mit, aber ich habe die Info von meinem Renningenieur erhalten. Mir ist bewusst geworden, dass ich keinen Fehler machen darf, weil es eine Riesenmöglichkeit für uns sein kann, weiter Punkte gutzumachen oder noch mehr. Es war aber nicht das ganze Rennen im Hinterkopf, da ich die meiste Zeit alleine gefahren bin. Da war nicht viel Fremdkontakt möglich.

Was war die größte Herausforderung im zweiten Rennen?

Einerseits einen guten Start zu haben und andererseits zuvor im Qualifying das Maximum herauszuholen. Es war so eng beisammen. Wenn ich ein Zehntel langsamer gewesen wäre, wäre ich Zehnter geworden, so war ich Vierter. In der DTM kann alles so schnell passieren und entsprechend schlechter laufen. Bei uns ist es aufgegangen.

In vier Wochen geht das große Finale mit zwei Rennen in Hockenheim in Szene. Werden es vier lange Wochen werden?

Es ist eine ziemlich lange Pause. Es gibt jedem die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten, das kann oftmals stressig werden, wenn so viel Zeit vorhanden ist. Aber da müssen alle durch.

Ihre Familie war in Spielberg mit dabei. Wie wurde gefeiert?

Die Zeit ist oft so rar. Es geht ja direkt nach dem Rennen mit Analysen weiter. Am Dienstag werde ich ausschlafen und einen Sprung in die Stadt schauen. Danach ist der Fokus klar auf Hockenheim gerichtet.

Die Führung geben Sie jetzt nicht mehr aus der Hand, oder?

Ich werde mich bemühen, das Ding zu holen (grinst).