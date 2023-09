Den Spruch: "Wenn sich zwei streiten, freut sich am Ende der Dritte", will sich DTM-Pilot Ricardo Feller verinnerlichen. Der Schweizer bot am Red Bull Ring eine Show der absoluten Extraklasse. Von Startplatz 26 katapultierte sich der sympathische Audi-Pilot auf Rang drei. Mit 158 Punkten rückt der 23-Jährige Mirko Bortolotti (180 Punkte) und Thomas Preining immer näher.