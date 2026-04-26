Spielberg war bis vor einem Jahr eigentlich noch so das kleine Stiefkind von DTM-Pilot Lucas Auer. So sehr er das Heimevent liebt, so sehr hatten er und der Mercedes hier oft zu kämpfen. Doch wer den Tiroler kennt, weiß, so etwas lässt er nicht auf sich sitzen. Vergangene Saison jubelte er im September am Red Bull Ring als Dritter über sein erstes Podium. Zum Saisonauftakt am Samstag setzte er mit Rang zwei noch einen drauf und auch heute raste der aktuell Meisterschaftszweite als Dritter aufs Podest.

Der Sieg im Murtal ging an den Boxenstopp-„Pechvogel“ von Samstag, Maro Engel vor seinem deutschen Landsmann Marco Wittmann. Und das vor den Augen von Ex-Skistar Marcel Hirscher sowie Motocrosser Matthias Walkner. Das heimische Duo ließ sich das Spektakel in der Steiermark bei strahlendem Sonnenschein und traumhafter Kulisse nicht entgehen. Und Samstag-Sieger Thomas Preining? Der Lokalmatador war, wie auch Engel und Auer, mit Zusatzgewicht unterwegs und landete schließlich auf Position 13.

Hirscher und Walkner genossen den Sonntag in Spielberg | Marcel Hirscher (links) und Matthias Walkner genossen den Sonntag in Spielberg © Richard Purgstaller

„Aufgegeben wird ein Brief“

Weiter geht‘s im niederländischen Zandvoort, aber erst von 22. bis 24. Mai. Diesen Zeitraum will das Grasser-Racing-Team nutzen, um den neuen Boliden, den Lamborghini Temerario, „besser zu verstehen“. Bereits vor dem DTM-Auftakt offenbarte der GRT-Boss: „Die Challenge ist größer als erwartet, weil wir es uns vom Grundkonzept her einfach vorgestellt haben. Es ist ein Prozess, den wir durchleben. Und zwar einer, in dem wir permanent dazulernen.“

Inzwischen ist es sogar nicht mehr ganz auszuschließen beziehungsweise eine Überlegung wert, dass das steirische Werksteam sonst während der laufenden Saison wieder auf den „alten“ umsteigt, sollten sie nicht völlig konkurrenzfähig sein – dafür müssen aber auch andere Umstände mitspielen. Doch eine Tatsache ist nicht zu leugnen: Eine längere Entwicklungsphase hätte dem Temerario im Nachhinein gesehen gut getan. Aber wie sagt der Steirer so schön: „Aufgegeben wird ein Brief.“