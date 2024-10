400 Zuseher bekamen in der Ossiacher See Halle in Steindorf ein Kärntner Eishockey-Spektakel geboten. Der EC SV Spittal kam stark aus der Kabine und war von Anfang an die überlegene Mannschaft. „Wir machten leider viel zu viele Fehler in der Defensive. Die Spittaler waren bissiger als wir und wollten schlussendlich auch den Sieg mehr als wir“, resümiert Steindorf-Verteidiger Fabian Stichauner das Spiel. Die Hornets waren wie vor Beginn der Partie erwartet taktisch sehr gut eingestellt. Stichauner: „Spittal agierte über drei Drittel sehr kompakt. Sie boten uns kaum Torchancen.“

Spittaler Einheit

Spittal-Coach Hans Winkler sieht die Team-Leistung seiner Mannschaft als entscheidenden Faktor: „Wir haben gemeinsam am Eis gearbeitet, als Einheit gespielt und Fehler in der Steindorfer Defensive erzwungen. Das war der Unterschied.“ Winkler sieht die Abwehr des ESC Steindorf als eine der besten der Liga. „Mit dem Bundesliga-Tormann Lukas Moser haben sie wohl den stärksten Tormann. Die Verteidiger Stefan Bacher, Martin Oraze oder Fabian Stichauner zählen ebenso zu den erfahrensten Verteidigern in der AHC 1“, weiß Winkler. Wann es den letzten Spittaler Auswärtssieg in Steindorf zu feiern gab, weiß man in der Lieserstadt nicht. Dementsprechend war dann auch die Stimmung nach dem 5:4-Triumph in der Kabine.

Althofen siegreich gegen den VSV

Im zweiten Spiel siegten die Rhinos Althofen gegen die EC VSV Juniors mit 3:1. Nach anfänglicher VSV-Führung durch Nicolas Malli , war es Neuzugang Felix Wieltschnig, der die ersten zwei Saisontore aus Althofen-Sicht erzielte. Das 2:1 war dann zugleich auch der ‚Gamewinner‘.