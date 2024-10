Der Auftakt in die Kärntner AHC 1-Division erfolgte bereits mit dem Spiel Steindorf gegen Ferlach (4:3, Anm.). Am Nationalfeiertag kommt es zu den nächsten Begegnungen in Kärntens höchster Eishockey-Spielklasse. Ein Spiel dürfte wieder besonders viele Eishockeyliebhaber in die Eishalle locken. Der ESC Steindorf empfängt Samstag (18 Uhr) den EC SV Spittal. Ein Duell, das über die letzten Jahre reichlich an Spannung aufgebaut hat. Und auch wenn sie in jedem Aufeinandertreffen wieder aufs Neue entladen wird, ist sie vor jedem Duell in den Kabinen zu spüren. „Es wird bestimmt ein schwieriges Spiel gegen motivierte Spittaler, die taktisch sicher stark eingestellt sind. Wir wollen defensiv gut stehen und unsere Chancen verwerten“, sagt Benjamin Petrik, der gegen Ferlach bereits doppelt traf.