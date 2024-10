Pünktlich zum Auftakt der Kärntner Eishockey Ligen ist die neue Ferlacher Eishalle schon zum Teil betriebsbereit. Das Ziel war die Eröffnung mit 1. November. „Es ist schneller gegangen als gedacht“, freut sich Martin Florian vom ESV Ferlach. Der Trainingsbetrieb ist jetzt schon möglich und auch im Gange. Man ist in der Büchsenmacherstadt also voll im Zeitplan und es soll nur noch um die Feinheiten rund um die Eisfläche gehen.

Raum für Kärntner Eishockey

Ob der Saisonstart der dort ansässigen Eishockeymannschaft ESV Ferlach, die am 31. Oktober die Hornets aus Spittal empfängt, schon in der neuen Halle stattfinden kann, ist jedoch noch nicht fix. „Der Publikumsbereich ist noch nicht ganz fertig. Deswegen können jetzt noch keine Meisterschaftsspiele stattfinden“, sagt Florian, der in der Kampfmannschaft als einheimischer Spieler aktiv ist und auch Obmann im Nachwuchsbereich ist. Neben der Eisfläche werden zwölf Kabinen sowie Platz für 250 Zuschauer-Sitzplätze geschaffen. Zudem kommt noch eine große LED-Wand in das neue Stadion. Neben den zwei Mannschaften des ESV Ferlach können jetzt die weiteren dort heimischen Teams, wie beispielsweise die Lendhafen Seelöwen oder die Reifnitz Trouts, sowie die Akademie und der Ferlacher Nachwuchs dem Eishockeysport auf einer weiteren Eisfläche nachgehen.

„Alte“ Eishalle wird aufgewertet

Wenn die neue Eishalle in Vollbetrieb ist, soll die „alte“ Arena dann adaptiert werden. Florian: „Es ist geplant, die bestehende Eishalle dann optisch sowie funktional aufzuwerten.“