In der Kärntner Division 1 empfängt am Samstag (19.30 Uhr) Liga-Neuling Ferlach mit Steindorf den nach vier Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter. Das noch sieglose Team von Headcoach Jure Vnuk ist gegen den Titelverteidiger zwar klarer Außenseiter, dennoch wollen die Büchsenmacher überraschen. „Wenn jeder das spielt, was er kann, dann können wir auch Steindorf ärgern“, ist sich Stürmer Markus Steiner sicher und bleibt für die nächsten Spiele optimistisch: „Wir haben teilweise schon gute Ansätze, man merkt in viele Situationen aber, dass etlichen Spielern noch die Erfahrung auf diesem Niveau fehlt.“