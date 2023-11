Der USC Velden muss in der Kärntner AHC Division 1 nach drei Spielen weiter auf sein erstes volles Erfolgserlebnis warten. Zum Heimauftakt gegen Vizemeister Althofen musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Sivec mit 0:3 geschlagen geben. Die Entscheidung in diesem Spiel fiel Anfang des dritten Abschnitts, als Florian Kurath auf 2:0 für die Gäste erhöhen konnte und diese endgültig auf die Siegerstraße brachte. „Die Rhinos waren klar überlegen. Wir haben viele neue Spieler im Team, da fehlt es in vielen Situationen noch an der Abstimmung“, resümierte Patrick Edlinger.