Das war eine bittere Pille, die am Samstag sowohl der SK Aich/Dob als auch die Wörthersee Löwen in der Austrian Volley League (AVL) der Männer zu schlucken hatten. Beide Teams unterlagen mit der Höchststrafe 0:3.

Der SK Aich/Dob kam in Tirol unter die Räder. Die Sätze endeten 23, 14, 22. Ohne Kampf, ohne Einsatzbereitschaft und ohne Mannschaftsgefüge war in Innsbruck nichts zu holen. „Es war eine Bankrotterklärung. Ich verstehe nicht, wie man so lustlos spielen kann“, meinte Sportdirektor Martin Micheu. „Keine Ahnung, wie wir da ein Team formen sollen.“

Auch die Wörthersee Löwen mussten zu Hause gegen Ried ein erdrückendes 0:3 einstecken. Die Klagenfurter waren zwar auch chancenlos, „aber es war unser bestes Spiel, wir geben nicht auf“, sagt Sportdirektorin Karin Frühbauer.

Die ATSC-Damen spielen erst wieder am 29. Oktober.