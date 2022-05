"Simply the best“ dröhnte aus den Lautsprechern in der Halle in Ferlach, als die beste Handballspielerin des Abends gekürt wurde. Aus einem starken Kollektiv ragte bei SC witasek Ferlach/Feldkirchen Torfrau Andjela Roganovic heraus. Sie hielt ungewöhnlich viele Bälle beim tollen 27:22 (14:10) Heimerfolg gegen Atzgersdorf. Die 1,94 Meter große Vorarlbergerin brachte ihre Gegenspielerinnen phasenweise zur Verzweiflung. Doch sie konnte sich auch auf ihre Verteidigung verlassen. Es war unglaublich, wie die körperlich unterlegenen Gastgeberinnen dieses Manko mit Einsatz und Kampfgeist wettmachen konnten. Luisa Senitza und Lenja Ljubič, die mit Lokomotive Zagreb schon in der Champions League spielte, stachen bei ihrer defensiven Arbeit noch etwas mehr heraus.