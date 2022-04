Erfolgreich gestalteten die beiden Ferlacher-Handball-Teams ihre Spiele in der WHA bzw. HLA. Die Frauen stürmten mit einem 39:32-Sieg in Korneuburg auf Rang drei in der Tabelle, die Herren eröffneten den Kampf gegen den Abstieg mit einem hauchdünnen 28:27-Erfolg bei Bruck/Trofaich.