Jasmin Ouschan © GEPA

Die Billard-Euro-Tour findet heuer von 10. bis 13. Oktober in Klagenfurt statt und das bereits zum dritten Mal. Doch die Bombe ließ Gerald Florian schon vor Beginn der Auftakt-Pressekonferenz platzen, denn 2020 ist Klagenfurt Schauplatz der Damen-Billard-WM 2020, die Herren dürfen nach Las Vegas. Da ist die Vorfreude bei Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan natürlich riesig. "Was gibt es Schöneres als eine Weltmeisterschaft in der Heimat. Doch zuvor liegt der Fokus allerdings auf die bevorstehende Euro-Tour", sagt die zigfache Europameisterin, die ihren Titel vor heimischen Publikum verteidigen will.