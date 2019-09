Facebook

Julian von Haacke wurde im Nachwuchs des SV Werder Bremen ausgebildet und kann auf 47 Einsätze beim SV Meppen in der dritten deutschen Profiliga und fünf Einsätze in der zweiten deutschen Bundesliga bei Darmstadt zurückblicken.

Bereits als Jugendlicher war der gebürtige Bremer groß im Bild: Er absolvierte insgesamt 86 Partien in der deutschen Junioren-Bundesliga und schaffte damals den Sprung in das deutsche U18-Nationalteam.

Jetzt will er im Dress der Austria Klagenfurt neu durchstarten. Der 25-Jährige wechselt für mindestens ein Jahr nach Waidmannsdorf und sorgt dafür, dass der violette Kader für die lange Saison noch breiter aufgestellt ist. „Wir haben es ja bereits bei Scott Kennedy oder Philipp Hütter gesehen, wie schnell eine Verletzung passiert und wie lange ein Spieler ausfallen kann. Wir sind daher sehr froh, dass wir Julian von Haacke ablösefrei an Bord holen konnten. Er passt mit seiner Spielweise ideal in unser Mittelfeld. Er kann sowohl als Sechser als auch als Achter eingesetzt werden und bringt sich auch defensiv ordentlich ein“, so Austria-Präsident Ivica Peric, der Julian von Haacke bereits am Wochenende im Sportpark begrüßen durfte.