Die Sitzplatztribüne im Karawankenblickstadion wurde erweitert, fasst nun rund 1400 Plätze © KK

Nach dem Premierenspiel gegen Liefering mussten im Karawankenblickstadion einige Verbesserungen vorgenommen werden: die Beschriftungen bzw. Wegweiser zu den Gastronomieständen, WC-Anlagen, Sitzplätze. Vor allem bei letzteren bestand akuter Handlungsbedarf. Diese wurden nun nahezu verdoppelt und auf rund 1400 aufgestockt. Austria-Präsident Ivica Peric: „Wir sind zufrieden und hoffen am Sonntag gegen einen starken Gegner auf zahlreiche Unterstützung der Fans.“

Physio ging zum WAC

Überhaupt nicht zufrieden sind die Waidmannsdorfer hingegen mit einer Entscheidung in der medizinischen Abteilung. Physiotherapeut und Athletiktrainer Marcel Kuster arbeitet – neben der Austria – nun vorwiegend beim WAC. „Kaufmännisch nachvollziehbar, aber zwischenmenschlich unsauber“, ließ die verärgerte Vereinsführung wissen. Erste Konsequenz: Kuster wurde bei der Austria das Athletiktraining entzogen.

Schubert zurück in Kärnten

Mit Blau-Weiß Linz kommen am Sonntag auch zwei Spieler mit Kärnten-Vergangenheit. Nosa Iyobosa begann in der Glanegger Jugend, kam über St. Veit, der U19 von Palermo und Horn zu den Linzern. Der 22-Jährige ist aktuell bei Trainer Goran Djuricin als Verteidiger gesetzt.

Im Sturmzentrum kämpft Fabian Schubert um seinen Platz. „Zuletzt stand ich zwei Mal in der Startelf“, erzählt der 24-Jährige, der nach Stationen bei Völkermarkt, Ried, Sturm und Hartberg neu durchstarten will. Und Sonntag auf zwei alte Bekannte trifft. „Mit Daniel Steinwender spielte ich bei den Sturm Amateuren. Oliver Markoutz kenn’ ich noch aus meiner Zeit in der Kärnten-Akademie. Und: Meine Freundin und Oliver sind in Gallizien praktisch Nachbarn.“