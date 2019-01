In Radenthein spielen Österreichs Eishockey-Damen um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So jubelte die U18 vor drei Jahren über den Aufstieg in die Division IA © (c) Nicolas Zangerle

Vor knapp drei Jahren konnten sich Österreichs U18-Eishockey-Damen in Radenthein und Spittal für die Division IA (das sind die Plätze 9 bis 14 der Welt) qualifizieren und halten sich seither in dieser zweithöchsten Liga. Die Nockhalle Radenthein ist kommende Woche erneut Austragungsort der Women’s World Championship. Das Ziel gegen die äußerst attraktiven Gegner aus der Slowakei, Italien, Ungarn, Dänemark und Deutschland ist in erster Linie der Klassenerhalt. Eine große, lautstarke Kulisse bei der Heim-WM könnte das Team von Trainer Jyri Kuivala aber vielleicht zur großen Sensation pushen.