Zum ersten Mal sind zwei Österreicher beim Mosconi-Cup in London mit von der Partie.

Mario He (links) und Albin Ouschan schreiben Geschichte © KK/Richtwert Jannach

Vor der Euro-Tour in Klagenfurt stand Kärntens Billard-Ass Albin Ouschan quasi als Fixstarter beim Billard-Mosconi-Cup (es ist quasi das Pendant zum Ryder-Cup im Golf) fest. Doch der Triumph seines Kumpels Mario He drehte plötzlich die Ausgangslage. „Das war mein Horrorszenario. Mario hatte einen haushohen Vorsprung und Niels Feijen nur einen Punkt Rückstand auf mich vor der Amerika-Tour, wo er sich schlussendlich noch vor mich schob. So musste ich auf eine Wildcard hoffen. 2017 bekam ich sie ja nicht, aber heuer hat sich der Captain für mich entschieden“, offenbarte der 28-Jährige, der 2015 bei dem legendären Vergleichskampf sein Debüt feierte.

