Nach vier Finalniederlagen in Folge gegen den Wiener FV von 2022 bis 2025 ist für den VSV jetzt alles angerichtet für den elften Meistertitel in der glanzvollen Klubhistorie. Die Villacher holten aus den ersten beiden Spielen der „Best-of-five“-Serie in Wien einen Sieg, gewannen Spiel eins 4:3 nach Penaltyschießen. Dass es in der Serie „nur“ 1:1 steht, ist „ärgerlichen Strafen in Spiel zwei zuzuschreiben, da haben wir sie wieder in die Partie kommen lassen“, sagt Routinier Michael Kanduth.

Villach führte nach 34 Minuten bereits mit 5:2, verlor dann noch 8:10. Einen mentalen Knicks gab es in der zweiten Drittelpause. „In unsere Kabine wurde eingebrochen, drei Handys und der Trainer-Laptop waren weg. Das ist eine neue Halle mit Chip-gesicherten Türen und einem Hallenwart. Wie das passieren konnte, ist mir unerklärlich“, ärgert sich Kanduth, dessen Team dann gleich Anzeige bei der Polizei erstattete.

Favorit Wien wankt gegen tapfere Villacher gewaltig

Dennoch, die Ausgangslage ist gut, mit zwei Siegen aus den Heimspielen am Samstag und Sonntag in St. Martin kann man den Pokal daheim holen. „Ich habe ein gutes Gefühl, wir sind bis auf Leon Widnig (Knöchelbruch, Anm.) vollzählig, haben die volle Halle und das Heimrecht im Rücken und ich weiß nicht, wann wir zuletzt mental so stark waren. Vor zwei Wochen waren die Kräfteverhältnisse noch 80:20 für Wien, sie der klare Favorit, das sehe ich jetzt nicht mehr so drastisch“, sagt Kanduth, der da auch Coach Sami Aalto lobt: „Er hat einen großen Anteil daran, dass wir auch im Kopf so gefestigt sind.“