Wenn nichts anderes als der Zehner zählt, dann befinden sich die Bogensport-Asse bei der Serie „Kings of Archery“. Mit neuem Format soll der Sport noch spannender werden, der Modus ist leicht erklärt. Jeder Athlet hat 90 Pfeile, wer die Gesamtpunktezahl von 900 erreicht, steht fix im Finale. Sollten das weniger als acht Starter sein, gibt es noch Jokerrunden. Und da war der Fürnitzer Stefan Heincz voll mittendrin. 899 schoss Heincz, „immerhin Rang 32 nach der Quali unter 362 Teilnehmern“, ordnet der Schütze des VSC Viktring stolz ein. „Und dann ging es noch bis in die vierte Jokerrunde, da war ein Italiener noch näher am Zentrum der Scheibe und stieg als einziger noch ins Finale auf“, erklärt Heincz. Jenes Finale, das er nur um einen Punkt in der Quali verpasste, und das schon in Durchgang eins: „Da habe ich mit 299 angefangen, leider rutschte ein Pfeil raus, das geht schneller, als du schauen kannst.“