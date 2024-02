Größer, schneller, lauter. Ungefähr so lässt sich der Tapetenwechsel von Kärntens Top-Compound-Bogenschützen Stefan Heincz über den großen Teich zusammenfassen. Der Fürnitzer, der in Estland studiert und lebt und für den VSC Viktring schießt, war bei den „Lancaster Archery Classics“ sowie bei „The Vegas Shoot“ auf USA-Tour und tauchte ein in eine Welt, in der der Bogensport einen ganz anderen Stellenwert genießt. „Das erste Turnier war veranstaltet vom größten Ausstatter im Bogensport auf der Welt. Das war irgendwo in der Pampas von Pennsylvania, aber alle Leute dort waren total verrückt nach diesem Sport. Und die Infrastruktur ist ebenfalls gewaltig“, schwärmt Heincz, der noch so seine liebe Not hatte. „Ich kam um 2 Uhr in der Früh an und schoss um 15 Uhr meine Quali. Der erste Durchgang war sensationell, danach hat mich aber der Jetlag eingeholt und ich kam nicht unter die Top 30“, erzählt er.