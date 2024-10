Die Kärntner Futsal Vereine LPSV Kärnten und Carinthia Flamengo Futsal Club stiegen vergangene Saison beide aus der 2. in die 1. ÖFB Futsal Liga auf und starten in diesen Tagen in die neue Saison. Der LPSV Kärnten verstärkte sich über den Sommer mit zahlreichen Neuzugängen.