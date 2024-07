Die Fußballerkarriere von Sinan Bytyqi hätte einem Märchen gleichen können, ehe sie durch einen Schicksalsschlag bereits im Alter von 22 Jahren schon wieder vorbei war. Geboren im Kosovo, aufgewachsen in Kärnten und dann ging es in die große, weite (Fußball-)Welt. Bytyqi machte seine ersten Schritte bei der Austria Kärnten, über die Admira ging es danach rasch zu Manchester City, wo er bei den Amateuren von Patrick Viera trainiert wurde, aber auch von Pep Guardiola lernen durfte und als von City verliehener Profi in den Niederlanden erste Eindrücke hinterließ.