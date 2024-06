Während sich Magdalena Lobnig seit dem Wochenende im Trainingslager am Weißensee den letzten Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris holt, feierte Schwester Katharina einen doch etwas unerwarteten internationalen Erfolg. Dabei begann die Europameisterschaft im Küstenrudern in Gdansk (POL) für die 35-Jährige ganz und gar nicht nach Wunsch. Im Einer belegte sie „nur“ den siebenten Platz. „Die Bedingungen waren unglaublich schwierig. Da hatte ich leider keine Chance aufs Podest“, gesteht sich Lobnig ein.