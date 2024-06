Ab Samstag steht der Sportpark Warmbad-Villach für eine Woche ganz im Zeichen der Tennis-Europameisterschaften der Gehörlosen. Rund 100 Sportler aus 17 Nationen werden in den Kategorien U18, allgemeine Klasse und Senioren um den Titel kämpfen. Aus österreichischer Sicht sind sowohl ein Routinier als auch ein Youngster in Villach vertreten. Die erst 15-jährige Tirolerin Paula Eder startet zum ersten Mal überhaupt bei einer internationalen Großveranstaltung und wird im U18-Bewerb, in der allgemeinen Klasse und im Doppel mit Mario Kargl antreten. Der 38-jährige Steirer ist vierfacher Medaillengewinner der Deaflympics (Gehörlosen-Olympiade) und Europameister im Doppel. Im Herren-Einzel zählt er zum erweiterten Favoritenkreis.