In Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam sowie der FC Bayern München müssen für längere Zeit auf die Dienste von Katharina Naschenweng verzichten. Die 50-fache Teamspielerin muss sich einer Kreuzband-Operation am linken Knie unterziehen und wird einige Monate lang ausfallen. Naschenweng hatte sich bereits im DFB-Pokal-Halbfinale eine Kniegelenksdistorsion zugezogen und verpasste zudem das letzte Saisonspiel in Hoffenheim aufgrund von Knieproblemen.

„Dass sich die Befürchtungen einer notwendigen Knieoperation nun bewahrheitet haben, ist in allererster Linie für Katharina selbst, aber natürlich auch für uns ein schwerer Schlag. Wir hoffen, dass die Operation und der Heilungsprozess gut verlaufen werden und wir sie schnellstmöglich wieder im Kreis des Nationalteams begrüßen können“, bedauerte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann im Rahmen des Island-Lehrgangs diese Entwicklung.