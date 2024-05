Aktuell laufen in Innsbruck die „Sport Austria Finals 2024“. Mehr als 6500 Athletinnen und Athleten küren in 42 Sportarten, wie Klettern, Orientierungslauf, Judo oder Gewichtheben, ihre österreichischen Meister. Mittendrin ist auch eine Gruppe Villacher Inlinehockey-Spielerinnen, die sich durchaus Medaillenchancen ausrechnen. „Gespielt wird im Inlinehockey mit Scheibe aufs große Feld mit 60 x 30 Meter, das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein“, hofft Nadine Walluschnig, Obfrau der Carinthian Lion Queens. Die Villacherinnen treten nämlich gleich in mehreren Meisterschaften an. Im Winter am Eis. „Praktisch alle von uns spielen bei einem Eishockeyteam – bei den Lady Hawks in Villach, beim KAC oder in der Kärntner Liga.“

Und im Sommer sowohl im Inlinehockey (wie eben jetzt in Innsbruck) als auch im Skaterhockey. „Bei zweiterem läuft die Saison von April bis Mitte Juli“, erklärt Walluschnig. Die Unterschiede: „Beim Skaterhockey wird mit einem Ball gespielt, zudem ist die Fläche mit 40 x 20 Meter kleiner.“ Was sich im saisonalen Ablauf als Herausforderung darstellt. „Wir haben in Kärnten keine Heimspielstätte in dieser Größe.“ Also blicken die rund 20 Spielerinnen über die Landesgrenze in Richtung Salzburg. „Seit heuer haben wir eine Spielgemeinschaft mit Bergheim.“

Die Lions trainieren jeweils donnerstags © KK

Vom Burgenland bis Vorarlberg

Aufgrund der großen Entfernungen – an der Liga nehmen Teams vom Burgenland (Stegersbach) bis Vorarlberg (Wolfurt) teil – wird die Meisterschaft geblockt ausgetragen. Heißt: mehrere Spiele an einem Wochenende an einem Veranstaltungsort. Die Bilanz der „SPG Dark Vipers Carinthian Lion Queens“ ist ordentlich: Aus vier Partien gab es für Kapitänin Jasmin Moser und Co. zwei Siege und zwei Niederlagen mit nur je einem Tor Unterschied. Ergibt derzeit Platz vier, der zur Teilnahme am Finalturnier berechtigt. „Da wollen wir hin. Unser Ziel ist ein Top-3-Rang“, sagt Walluschnig. Top ist die Spielgemeinschaft bereits in der Scorerwertung, die von den zwei Vipers/Queens Agnese Apsite und Kira Riepe angeführt wird.

Übrigens: Wer sich den Lion Queens anschließen möchte, kann einfach beim Training in der Villacher Alpenarena vorbeischauen. Walluschnig: „Wir trainieren immer donnerstags um 19.30 Uhr.“