Ein 16. Rang ist bisher seine beste Saisonausbeute. Das ist absolut nicht das, was seiner Erwartungshaltung und seinen Fähigkeiten entspricht. Damit kann er nicht zufrieden sein. Wo drückt bei Adrian Pertl, Slalom-Vizeweltmeister 2021, in dieser alpinen Weltcupsaison tatsächlich der Schuh? Warum wird er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht? Zwei Fragen, die dem Kärntner im Augenblick selbst auf der Seele brennen – Ursachenforschung inklusive. „Ich habe gefühlt so viel ausprobiert wie überhaupt noch nie in den Jahren zuvor, da es eben von Beginn weg nicht funktioniert hat.