Ein 4:1-Erfolg mit Lausanne, ein Assist und jede Menge Spaß am Eis. „Das hat mir getaugt. Nach dieser langen Phase hat es extrem gutgetan. Das nimmt man erst wahr, wenn es so weit ist“, verriet Michi Raffl, der nach einer mehrmonatigen Zwangspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat. Der Kärntner zog sich in der Pre-Season bekanntlich eine schwerwiegende Knieverletzung zu.