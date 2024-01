Nachwuchsadler aufgepasst - ein sportlicher Start ins neue Jahr erwartet die aufstrebenden Skisprungtalente Österreichs, denn in Kürze startet Andreas Goldberger mit seiner Suche nach den vielversprechendsten Nachwuchs-Athleten. Am 7. Jänner geht es mit dem ersten von fünf Stopps in Eisenerz los. Am 13. Jänner dürfen sich dann Kärntner Adler in Villach das erste Mal auf der Schanze versuchen. . Die Anmeldung für die einzelnen Stationen ist auf www.goldi-cup.at möglich.