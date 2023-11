„Wir dürfen uns jetzt nicht alles zusammenhauen“, verdeutlichte Austria-Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult direkt nach der 0:3-Heimniederlage gegen Sturm Graz. Die Defensive seiner Mannschaft wurde gleich zu Beginn der Begegnung ordentlich auf die Probe gestellt. Und was kann einen Matchplan leider besser verwerfen, als ein früher Treffer. So geschehen in der 3. Spielminute, als Jon Gorenc-Stankovic die Gäste nach einem Blitzstart in Führung gebracht hat. Nach einem beinahe Eigentor durch Jonas Arweiler brillierte Klagenfurt-Goalie Phillip Menzel mit einer starken Parade, ehe er schließlich beim Kopfball-Abstauber machtlos gewesen ist - eine eiskalte Dusche.