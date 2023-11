„Ich wurde als kleiner Bub mitgeschleppt, als mein älterer Bruder gespielt hat. Und so bin ich direkt am Fußballplatz aufgewachsen und mit drei hat alles beim Kindergartenfußball in Velden begonnen“, erzählt Kicker Jannik Robatsch. Sein fußballerisches Potenzial wurde in Velden früh erkannt, sodass er in der Eliteliga der Kärntner Auswahl seine Duftmarken setzen konnte. „Danach war ich kurz in der WAC-Akademie. Dieser Werdegang war weniger berauschend. Ich war verletzt, bekam danach wenig Spielzeit und so verging mir der Spaß am Fußballspielen“, erklärt Robatsch.