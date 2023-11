Gute Nachrichten für Peter Pacult und die Austria Klagenfurt. Andy Irving hat am Dienstag wieder das Training aufgenommen und steht den Waidmannsdorfern für das Duell mit Sturm Graz am Wochenende wieder zur Verfügung. „Ich bin froh, dass ich wieder mit den anderen Jungs am Platz stehen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf der Tribüne oder vor dem Fernseher zu sitzen, die Spiele zu schauen und nicht mithelfen zu können. Jetzt geht es mir gut und ich werde alles geben, um meiner Mannschaft zu helfen“, erklärt der Mittelfeld-Regisseur.