Die Fußball-WM in Katar biegt in die Zielgerade ein. Nach dem Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko am Samstag (16 Uhr) steigt am Sonntag um 16 Uhr das Endspiel zwischen den Turnierfavoriten Argentinien und Titelverteidiger Frankreich.

In der fünften Ausgabe des WM-Studios waren neben Kleine-Zeitung-Sportchef-Stellvertreter Michael Lorber auch WM-Kolumnist Johnny Ertl und Sturm-Legende Mario Haas zu Gast. Dabei wurde unter anderem über die gemeinsame Vergangenheit im Sturm-Trikot bzw. als Kontrahenten diskutiert, aber auch über das Tor von Haas, das er am 19. August 1998 im Länderspiel gegen Frankreich geschossen hat. "Das Tor gegen den amtierenden Weltmeister hat mir den Transfer zu Straßburg geebnet."

Auf das bevorstehende Finale freut sich das Duo riesig. "Auch wenn es mir wehtut für Brasilien, ist es das zu erwartende Duo im Finale. Argentinien ist immer stärker geworden. Trainer Lionel Scaloni hat Großartiges geleistet, weil er im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht so patriarchalisch auftritt. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn Lionel Messi auch noch den WM-Titel gewinnt. Er kann diese magischen Momente auf den Rasen zaubern", sagt Ertl. "Aber Frankreich ist eine unglaublich routinierte Truppe. Für mich ist Antoine Griezmann der stärkste Spieler bei Frankreich, weil er der fleißigste Arbeiter ist, der alle mitzieht. Gemeinsam mit Hugo Lloris, Raphael Varane und Olivier Giroud ist er ein Führungsspieler wie aus dem Bilderbuch."

Haas, der aktuell Trainer der U16-Akademie Steiermark-Sturm Graz ist, hat schon vor der WM einen Riecher bewiesen. "Ich habe auf Argentinien als Weltmeister getippt. Da wurde ich belächelt. Wenn Messi den Ball hat, passiert etwas. Er hat immer den Überblick. Keiner weiß, was er macht, obwohl ihn jeder kennt", sagt der 48-Jährige, der auch die Franzosen bärenstark einstuft. "Diese Mannschaft hat trotz vieler Ausfälle noch immer so viel Qualität. Alle spielen bei Topmannschaften. Da braucht man niemandem den Fußball erklären. Jeder Spieler, der reinkommt, bringt auf den Punkt die Leistung. Und sie treten als super Einheit und Team auf."

Das und noch viele weitere interessante Einblicke von Ertl und Haas, wie etwa die Frage, ob Mbappe oder Haas schneller läuft, mit welchem Ronaldo Haas früher verglichen wurde, wie die genauen Tipps der beiden aussehen und wer Torschützenkönig wird, gibt es im gesamten WM-Studio zu sehen: