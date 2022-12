WM 2022 in Katar

Wer steigt wann auf? Alle Szenarien der Gruppe F im Überblick

In der Gruppe F bei der Fußball-WM in Katar geht es für Kroatien, Marokko und Belgien am Donnerstag noch ums Weiterkommen. Auch ein Losentscheid ist möglich. Kanada wird nach zwei Niederlagen nicht über die Vorrunde hinauskommen.