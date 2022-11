Der Pfiff, der am Donnerstag um 20 Uhr im katarischen Al Khor ertönt, markiert Fußball-Geschichte. Er wird der Pfeife Stéphanie Frapparts entkommen, die als erste Frau ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer leiten wird - knapp 100 Jahre nach der ersten Austragung des Turniers. "Historisch", schrieb die französische Fachzeitung "L'Équipe". „Ich war die erste weibliche Schiedsrichterin in Frankreich, die erste in Europa, jedes Mal die Erste“, sagte die 38-Jährige in einem Interview mit „The Athletic“ vor der WM, „ich weiß, damit umzugehen.“