Hand aufs Herz: Wie viele Geschichten rund um die morgen beginnende Fußball-WM in Katar haben Sie schon gelesen? Zusatzfrage: In wie vielen davon ging es um Fußball? Katar 2022, das ist die „WM der Schande“, bevor sie noch begonnen hat. Und die Frage, die sich stellt, scheint nicht die zu sein, wer den weltweit begehrtesten Pokal in die Höhe stemmen darf, sondern jene, wer im WM-Boykott noch ein Schäuflein nachlegen kann.

Die Freude, sagte mir ein TV-Experte, kommt mit den Spielen. Hoffentlich – bisher ist das WM-Fieber eher eine chronische Verkühlung. Und natürlich stellt man sich die Frage, die sich auch Schriftsteller Franzobel stellt: Darf man sich denn auf die WM freuen? Darf man schauen? Dürfen wir berichten?

Wir wollen und werden die WM nicht verschweigen, auch wenn es nicht das gewohnte Feuerwerk an Geschichten geben wird, das die Zeitung zuletzt ummantelte. Wir werden uns auch diesmal dem Sport widmen – das ist unser(e) Beruf(ung). Wir werden uns auf die – auch das sagen Experten – vielleicht beste WM aller Zeiten einlassen, sie beobachtend begleiten. Auch wenn wir uns – nicht nur als Zeichen des Boykotts – entschlossen haben, Katar nur vor der WM aus Recherchezwecken zu besuchen. Um uns selbst ein Bild zu machen.

Dabei gäbe es Bilder genug: Diese WM ist wohl das am meisten dokumentierte, gefeaturte, kommentierte und kritisierte Ereignis aller Zeiten. Kein Sender, der nicht mehrteilig die skandalösen Umstände rund um die Vergabe aufdeckte und einordnete. Kein Streamingdienst, der sich nicht den schlechten, ja letalen Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter näherte und der (untergeordneten) Rolle der Frau in dem vom Islam und dem Herrscherhaus geprägten Zwergstaat, der sich alles kaufen kann und dafür alles kontrollieren will, annahm.

Womit wir beim Punkt sind: Auch für eine Fußball-WM gilt, was bei Olympia schon immer Programm war: Eine Sport-Großveranstaltung löst keine Probleme. Aber sie legt jedes einzelne offen. Sie bietet Chance und Plattform, hinzusehen und öffentlich zu machen. Sie offenbart, dass Funktionäre immer dem Ruf des Geldes (am liebsten dem in die eigene Tasche) folgen. Sie zeigt die Ohnmacht derer, die auf dem Feld die Hauptdarsteller sein sollten und doch nur Passagiere sind. Sie zeigt die Bigotterie, in dem man von ihnen fordert, sich laut zu äußern oder gar ihren WM-Lebenstraum aufzugeben, um ein Zeichen zu setzen – während Staatsoberhäupter nach Katar reisen und um Rohstoffe betteln, damit die Teuerung daheim aufgefangen werden kann.

Kurz gesagt: Diese WM ist ein Segen – wenn man nach dem Abpfiff dranbleibt und Katar an die Kandare nimmt. Wenn die Empörung nicht mit Fußball-Boykott endet. Für diesen gilt hierzulande, dass nicht einschalten muss, wer nicht schauen will – und jeder den WM-Teil überblättern darf. Wer aber will, der darf den Fußball genießen. Und sich dabei informieren, was alles schiefläuft – nicht nur in Katar.