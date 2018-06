Facebook

FBL-WC-2018-IRN-POR © (c) APA/AFP/ATTA KENARE/FABRICE COFFRINI (ATTA KENARE FABRICE COFFRINI)

Glanzvoll war speziell der letzte Auftritt Portugals nicht. Das magere 1:0 gegen Marokko brachte dem Europameister bei der Fußball-WM in Russland zwar die ersten drei Punkte ein, zeigte allerdings auch einmal mehr die Abhängigkeit von Superstar Cristiano Ronaldo auf.

"Die Wahrheit ist, dass wir vier Punkte haben", betonte Ruben Dias. Zu verdanken haben der Verteidiger von Benfica Lissabon und seine Kollegen dies allerdings in erster Linie ihrem Kapitän und Anführer. Ronaldo erzielte beim 3:3 gegen Spanien und beim mühsamen 1:0 gegen Marokko alle Tore. So richtig in Tritt kam beim Europameister außer Ronaldo bisher niemand. Natürlich spüren das auch die Spieler. "Es gibt diese latente Angst, weil wir als Europameister bei einer Weltmeisterschaft natürlich so weit wie möglich kommen wollen", gestand Dias.

Diego Costa soll es wieder richten

"Einfach wird es sicherlich nicht, aber um es einfach zu haben, hätten wir auch alle zuhause bleiben können", sagte hingegen Irans Teamchef. "Unsere Spieler sind alle fit und wir werden mit der bestmöglichen Mannschaft ins Spiel gehen." Offensivspielersieht wiederum Queiroz als womöglich entscheidenden Faktor: "Er ist dort geboren, er hat dort gearbeitet, er kennt das Team besser als jeder andere."

Die Spanier müssen im Fernduell mit Portugal bei bisher gleichem Torverhältnis in Kaliningrad gegen Marokko höher gewinnen als die Portugiesen im Parallelspiel gegen den Iran.

Sollten die Siege gleichhoch ausfallen, müsste die Fair-Play-Wertung entscheiden. Falls Spanien und Portugal völlig überraschend gleichhoch verlieren, würde die Bilanz der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten sogar darüber entscheiden, welche der beiden europäischen Fußball-Großmächte die Heimreise antreten muss.

Daran denkt auf der iberischen Halbinsel allerdings noch niemand. Marokko ist nach zwei 0:1-Niederlagen bereits aus dem Rennen.soll die 22 Partien ungeschlagenen Spanier zum Gruppensieg schießen. Der gebürtige Brasilianer zeichnet für drei der vier bisherigen spanischen Turniertreffer verantwortlich - und wurde damit etwas überraschend zu einem der bisherigen Helden dieser WM.

Die Marokkaner sind in der K.o.-Phase nur noch Zuschauer. Die Nordafrikaner wollen den Favoriten bei ihrer Abschiedsvorstellung aber zumindest ärgern - und ihren ersten Turniertreffer erzielen. "Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können", meinte Teamchef Herve Renard nach den beiden knappen Niederlagen gegen den Iran und Portugal. In beiden Partien hatten die Marokkaner mehr Ballbesitz, Torschüsse und Corner verzeichnet. Gegen Spanien soll ein Achtungserfolg gelingen.