Gastgeber Russland und Uruguay sind vor ihrem abschließenden Match in Gruppe A in einer komfortablen Ausgangsposition. Im Paralellspiel (16:00 Uhr MESZ, live ORF eins, Kleine Zeitung-Liveticker) geht es in einem hochpolitischen Duell um die Ehre.

Zwischen Uruguay und Gastgeber Russland geht es noch um den Gruppensieg. © (c) APA/AFP/PASCAL GUYOT/JOE KLAMAR (PASCAL GUYOT JOE KLAMAR)

Nachdem Uruguay und Russland bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert sind, geht es heute in Samara noch um den Gruppensieg. Schonen will man sich deshalb aber weder bei der "Sbornaja" noch bei den Südamerikanern.

Der russische Teamchef Stanislaw Tschertschessow plant für die Partie keine besonderen Umstellungen. "Wir bereiten uns auf das Spiel genauso vor wie auf die anderen Begegnungen zuvor. Wer am besten in Form ist, der spielt", konstatierte der frühere Innsbruck-Trainer. Sollte die medizinische Abteilung bei einem Spieler allerdings Zweifel an der Fitness anmelden, werde er dies jedoch berücksichtigen. Definitiv fehlen wird der nach wie vor verletzte Alan Dsagojew, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Da die möglichen Achtelfinalgegner erst in den Begegnungen am späteren Montagabend ermittelt würden, mache es auch keinen Sinn, zu taktieren, sagte Tschertschessow. "Wir wollen Erster werden." Russland kann im Achtelfinale auf Spanien, Portugal oder - eher unwahrscheinlich - den Iran treffen. Ein Unentschieden würde dem Gastgeber, der in der Weltrangliste als 70. der am schlechtesten platzierte WM-Teilnehmer ist, zu Platz eins in Pool A reichen. Ausschlaggebend dafür ist die deutlich bessere Tordifferenz (+5). Mit acht erzielten Treffern haben die Russen schon jetzt zwei mehr erzielt als bei den vergangenen beiden WM-Teilnahmen zusammen.

Uruguays erster Härtetest

Die "Celeste" freut sich nach zwei holprigen Auftritten gegen Ägypten und Saudi-Arabien auf den ersten richtigen Härtetest bei der Endrunde. "Sie haben gezeigt, dass sie in sehr guter Form sind. Es ist positiv für uns, jetzt ein Spiel auf diesem Niveau zu haben", betonte Mittelfeldspieler Diago Laxalt. Als potenzielle Achtelfinalgegner sind sowohl Europameister Portugal als auch Ex-Weltmeister Spanien schwierige Aufgaben. "Beide Teams haben einen sehr hohen Standard", sagte Laxalt. Deswegen müsse seine Mannschaft für die kommenden Aufgaben auch weiter wachsen.

Trotz einer eher bescheidenen Leistung hat Uruguay erstmals seit 1954 die ersten beiden Spiele einer WM-Endrunde gewonnen. Mit dem Bewusstsein, das Achtelfinal-Ticket schon in der Tasche zu haben, können die Südamerikaner befreit aufspielen. "Wir sind jetzt ruhiger, also können wir flüssiger spielen", meinte der gegen Ägypten und Saudi-Arabien jeweils eingewechselte Lucas Torreira. Disziplin sei aber dennoch nötig, um die Russen fordern zu können. Tormann Fernando Muslera absolviert am Montag sein 100. Länderspiel und avanciert mit dem 14. Endrundeneinsatz zum alleinigen WM-Rekordspieler seines Landes.

Politisches Duell um die Ehre

Vor dem Fußball-WM-Duell um die Ehre zwischen dem reichen Saudi-Arabien und dem armen Ägypten kursierte in den vergangenen Tagen in Kairo ein Scherz. So solle der siebenmalige Gewinner des Afrikapokals um Stürmerstar Mohamed Salah das letzte Kräftemessen am Montag (16.00 Uhr MESZ) in Gruppe A lieber freiwillig verlieren - sonst drehe das Königreich noch seinen Geldhahn für Ägypten zu.

Chancen auf das Weiterkommen haben beide Mannschaften nicht mehr. Saudi-Arabien und Ägypten kämpfen vor ihrer Abschiedsvorstellung in Wolgograd vielmehr mit sportlichen Verfallserscheinungen. Die "Pharaonen", wie die ägyptische Mannschaft genannt wird, sahen sich mit wilden Spekulationen konfrontiert: Streit in der Mannschaft, sogar eine vorzeitige Abreise von Superstar Salah von der WM soll im Raum gestanden sein.

"Wir werden Saudi-Arabien glücklich machen"

Ganz so schlecht ist die Stimmung bei Saudi-Arabien nicht. Hatte der dortige Verband nach dem 0:5 gegen das frühzeitig fürs Achtelfinale qualifizierte Russland noch angekündigt, seine Spieler zur Rechenschaft zu ziehen, erkannte Trainer Juan Antonio Pizzi beim 0:1 gegen den Tabellenzweiten Uruguay sogar eine klare Steigerung. "Wir repräsentieren unser Land und werden Saudi-Arabien noch glücklich machen", versicherte der Spanier.

Saudi-Arabien und Ägypten eint fußballerisch eine deprimierende WM - abseits des Rasens ist die Beziehung aber viel inniger. Seit Jahrzehnten zieht es Ägypter in das Königreich auf der anderen Seite des Roten Meeres, um dort Geld zu verdienen, das ihre Familien zu Hause dringend benötigen. So wandert nicht nur ein Teil des Ölreichtums an den Nil, sondern auch das Gedankengut des saudischen Wahhabismus, einer extrem konservativen Lesart des Islam. Dass Riad und Kairo so nahe zusammenrücken, missfällt nicht nur liberalen Ägyptern, die weniger an die gesellschaftliche Modernisierung des Königreichs glauben wollen.

Sportlich mag das Spiel zwischen den beiden arabischen Staaten also bedeutungslos sein. Ein Sieg über Saudi-Arabien dürfte viele Ägypter dennoch mit Genugtuung erfüllen.