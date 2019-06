Der Regionalliga-Meister GAK steckt mitten in den Kaderplanungen für die neue Saison. Dabei können die Grazer nicht mehr auf Torhüter Lukas Hösele zählen, der den Verein in Richtung Landesliga verlässt.

Die sportliche Führung des GAK wird sich wegen eines neuen Torwarts umsehen © (c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Seit 2015 war Lukas Hösele für den GAK aktiv und kam in dieser Saison zu zwei Einsätzen in der Liga. Der 21-jährige Torwart wünscht sich in Zukunft mehr Spielzeit und verlässt dafür den GAK. Ab der kommenden Saison wird Hösele in der steirischen Landesliga bei Heiligenkreuz am Waasen zwischen den Pfosten stehen.

Mittelfeldspieler Gerald Säumel wird seine aktive Karriere am Saisonende beenden und steht daher auch schon als Abgang fest. Aus gesundheitlichen Gründen wird auich Marco Heil seine Karriere nicht mehr fortsetzen.