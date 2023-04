Der April macht bekannterweise, was er will und genau das wird jetzt vielen steirischen Unterhaus-Vereinen zum Verhängnis. Denn der Fußball könnte am Wochenende in vielen Orten ruhen, sorgt das Regenwetter für zahlreiche Spielabsagen.

Freitagmittag waren von den 202 Spielen zwischen 14. und 17. April bereits knapp zehn Prozent (20) abgesagt. Laut steirischem Fußballverband kämen aber stündlich mehrere Absagen hinzu. Dementsprechend höher dürfte die Quote am Wochenende werden.

Nach zwei niederschlagsreichen Tagen wollen viele Vereine die Spieler nicht auf den Platz lassen, um den Rasen vor wochenlangen Schäden zu schützen. Namhafte Partien, die für das Wochenende bereits abgesagt wurden, sind unter anderem die drei Landesliga-Duelle Ilz gegen Judenburg, Bruck gegen Gamlitz und Mettersdorf gegen Lebring. Ob es in der höchsten steirischen Spielklasse bei drei Absagen bleibt, darf bezweifelt werden.

In der Oberliga erwischte es bisher die Partien Rein gegen Werndorf, Frannach gegen Kirchberg und St. Margarethen/Raab gegen die Hartberg Amateure.