Kampf um den Klassenerhalt, die Vierte. Einmal mehr gilt es in Hartberg, das Abstiegsgespenst so früh wie möglich zu verscheuchen. Was seit dem Aufstieg 2018/19 noch in jeder Saison gelang, daran soll man auch in diesem Jahr nicht scheitern. Und die Stimmung in der Oststeiermark ist nach den jüngsten Auftritten bestens, weshalb die Gründe für den Klassenerhalt auch vielfältig sind. „Ich sehe einfach eine gute Entwicklung in der Mannschaft, das stimmt mich positiv und war in den letzten Runden wirklich beachtlich“, erklärt etwa Obmann Erich Korherr und fügt an: „Wir packen das, weil der Trainer die Mannschaft gefunden hat.“