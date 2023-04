Acht Runden sind in der zweiten Liga noch zu spielen - und schön langsam geht es ans Eingemachte. "Entscheidende Wochen, in ganz Europa", sagt auch GAK-Kapitän Marco Perchtold. "Schön, dass auch wir noch dabei sind." Für die Rotjacken aus Graz geht es noch um einiges - der Aufstieg ist vermeintlich in Griffweite.