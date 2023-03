An diesem Wochenende startet die Fußball-Landesliga ins Frühjahr. Der ASK Voitsberg nimmt Anlauf, möchte in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Die Voraussetzungen sind gut. Die Weststeirer haben vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Mettersdorf und nach Auskunft von Trainer und Sportdirektor David Preiß eine sehr gute Vorbereitung absolviert. „Dreimal war Voitsberg schon fast oben. Wir können und wollen nur den Aufstieg als Ziel ausgeben“, sagt der 44-Jährige, der als neuer Sportchef mit Philipp Schellnegger (Kauno Zalgiris/Litauen) auch seinen ersten Transfer getätigt hat. Die Weststeirer haben einige bundesliga-erfahrene Spieler in ihren Reihen.