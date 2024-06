Jahrelang hat die Regionalliga Mitte als Steirer-Liga gegolten. Steirische Absteiger in den letzten Jahren? Ausschließlich Kalsdorf in der Vorsaison. Acht von 16 Teams aus der Steiermark waren längst keine Ausnahme. Bisher: Denn Allerheiligen steht als Absteiger in die Landesliga bereits fest und Bad Gleichenberg zieht sich aus dem Erwachsenenfußball zurück. Das offizielle Schreiben ist mittlerweile beim Verband abgegeben, Bad Gleichenberg steigt auch nicht in der 1. Klasse ein, sondern verzichtet – zumindest ein Jahr – auf Erwachsenenfußball. Der Fokus liegt auf der Jugendarbeit. Als dritter Absteiger aus der Regionalliga kann es Gleisdorf erwischen: Die Mannschaft von Trainer Christoph Krasser ist punktegleich mit ASK Klagenfurt (14.) und den Amateuren aus Ried (12.) auf dem 13. Rang. Verlieren die Steirer zu Hause gegen Wallern und punktet Klagenfurt gegen St. Anna steht auch für die Gleisdorfer der Gang in die Landesliga noch nicht fest. Erst, wenn auch die Ried Amateure (zu Hause gegen Allerheiligen) punkten. Denn immer, wenn Gleisdorf punktegleich ist, sprechen das direkte Duell (bei einem punktegleichen Gegner) oder die direkten Duelle (bei mehreren, wenn eine Minitabelle gebildet wird) für die Oststeirer.

Trainer Christoph Krasser ist mit Gleisdorf in Gefahr - hat aber einige Trümpfe in der Hand © Richard Purgstaller

Ein Abstieg von Allerheiligen und Gleisdorf würde jedenfalls in der höchsten Liga im steirischen Verband ein Beben auslösen. Plötzlich würde dann nämlich die Relegation aus der Landesliga entfallen und der 13. der Abschlusstabelle fix in die Oberliga gehen müssen. Gnas (Süd/Ost), Frauental (Mitte/West) und Bruck (Nord) stehen als Fixabsteiger fest. Lebring (Mitte/West), Schladming (Nord) und Fürstenfeld (Süd/Ost) können auf den Relegations- oder Fixabstiegsplatz rutschen. Durchaus kurios: Lebring und Fürstenfeld – Letztere auch noch im Winter – sind vor der Saison als Kandidaten auf den Aufstieg in die Regionalliga gehandelt worden. Schladming war zwischenzeitlich beste Mannschaft der Rückrunde. Ilz ist gerettet, das direkte Duell spricht gegen Lebring.

Steigen vier ab, entfällt die Relegation

Wenn aus der Landesliga vier Mannschaften fix in die Oberligen gehen, entfällt die Relegation, dann schauen die Tabellenzweiten in den Oberligen definitiv durch die Finger. Da sind vor der letzten Runde allerdings nur in der Region Süd/Ost die Plätze bezogen: Bad Waltersdorf steht als Meister fest, Krottendorf ist – im Falle einer Relegation, wenn Gleisdorf nicht aus der Regionalliga absteigt und Fürstenfeld aus der Landesliga – die Relegation nicht mehr zu nehmen. In der Oberliga Mitte/West führt Frohnleiten zwei Punkte vor Mooskirchen. In der Oberliga Nord Kindberg/Mürzhofen zwei Punkte vor den Amateuren des SV Kapfenberg.

Zurück in die Regionalliga: Da geht es für St. Anna heute gegen Klagenfurt um nichts mehr, der ÖFB-Cup-Platz ist fix. In diesem spielen neben den Steirern aus der Bundesliga und 2. Liga – ausgenommen Sturm II – der DSV Leoben als Absteiger in die Regionalliga, Deutschlandsberg als Steirercup-Sieger, der Meister der Landesliga und mit Weiz und St. Anna zwei steirische Regionalligisten.

Erst einmal reichten weniger Punkte für den Meistertitel

Lebring, Schladming und Fürstenfeld zittern in der Landesliga. Die Lebringer haben es denkbar ungünstig erwischt, treffen auf Tabellenführer Wildon. Gedankenspiel: Sollten Lebring, Fürstenfeld und Schladming gewinnen und Wildon und Tillmitsch verlieren, liegt jene Mannschaft, die als 13. in die Abstiegsrelegation muss, gerade einmal elf Punkte hinter dem Tabellenführer und Aufsteiger. 42 Punkte können für den Klassenerhalt nicht reichen, 53 aber sehr wohl für den Aufstieg. In der Saison 2008/2009 waren es zuletzt weniger – da wurde Flavia Solva mit 52 Punkten Meister. Damals hatte Irdning auf Platz 13 gerade einmal 36 Punkte auf dem Konto. Zurück zum Titelkampf: Wildon hat es in Lebring selbst in der Hand, erstmals in die Regionalliga aufzusteigen. Tillmitsch muss zu Hause Gnas besiegen und auf einen Ausrutscher von Wildon im sieben Kilometer entfernten Lebring hoffen.