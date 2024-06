Am sechsten Spieltag hat Roland Spreitzer in Wildon als Trainer übernommen. Der Auftrag: „Schau, dass wir nicht absteigen.“ Den Auftrag hat der Murtaler erfüllt: Heute (19 Uhr) geht es für Wildon zu Hause gegen Tabellenführer Tillmitsch (zwei Punkte Vorsprung) um die Tabellenführung – bei danach noch einer zu spielenden Runde. „Alles entspannt“, sagt Spreitzer. „Wir haben die Wichtigkeit der Partie natürlich angesprochen, aber in der Vorbereitung gar nichts geändert.“ Von Anfang an hat er in Wildon ein gutes Gefühl gehabt. „Ich habe nach wenigen Wochen zu meinem Co gesagt: ‚Ich spür was, die marschieren für uns‘“, sagt Spreitzer.