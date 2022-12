Lange Diskussionen gab es in der letzten ÖFB-Präsidiumssitzung in Bezug auf den Bau des neuen Trainingszentrums. Doch letztlich fiel die Entscheidung mit großer Mehrheit zugunsten des neuen Komplexes in Wien-Aspern. Drei Gegenstimmen von den Landespräsidenten aus Tirol (Josef Geisler), Salzburg (Herbert Hübel) und Niederösterreich (Johann Gartner) standen letztlich zehn positiven Zustimmungen gegenüber. Neben der Geschäftsstelle und einer Unterkunft mit 60 Zimmern gibt es auch vier Plätze – einer mit Kunstrasen und einer mit einem Stadion für 1000 Zuseher. Die Kosten belaufen sich auf etwa 72 Millionen Euro. Davon wird je ein Drittel vom Bund, von der Stadt Wien und vom ÖFB getragen.