Den Schlussmoment eines ernüchternden Fußballjahres verwandelte das österreichische Team in einen Ausgangspunkt, von dem aus sich neue Perspektiven ergeben. Mit dem Auftritt beim 2:0-Erfolg gegen Italien ist 2022 doch noch ein Kandidat für eine Zäsur. Kann die Nationalmannschaft ähnlich wie mit dem Einstieg von Marcel Koller in eine neue Epoche aufbrechen? Der Sachverhalt wird in der nahen Zukunft geklärt, am Sonntag haben die von Ralf Rangnick auf den Rasen des Happel-Stadions geschickten Spieler einige verwertbare Indizien abgeliefert.