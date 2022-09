Ralf Rangnick ist dafür bekannt, groß zu denken. So verwunderte es nicht, dass er gleich bei seiner Antrittsrede als ÖFB-Teamchef hohe Zielsetzungen ausgab und das zuvor Erreichte als absolut zu wenig einstufte. Der Deutsche ist darüber hinaus auch dafür bekannt, ein schlechter Verlierer zu sein. Zwar machte er vor seinem Antritt als ÖFB-Teamchef bei Manchester United als erfolglosester Trainer der Red Devils in der Premier-League-Geschichte schon Erfahrung mit Misserfolg. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, nach einem 1:1 gegen Frankreich in Wien Gratulationen und Glückwünsche aufs Heftigste zu kritisieren.