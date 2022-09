Als Andreas Herzog am Wochenende angekündigt hat, beim ÖFB-Training zu erscheinen, um Marko Arnautovic über die Klinge springen zu lassen, konnte er sich das Lachen nicht mehr verkneifen. Der mit 103 Partien Rekordteamspieler des ÖFB wird am Donnerstag von Arnautovic eingeholt. Für Herzog, der sein letztes Länderspiel 2003 absolviert hat, eine lang angekündigte Bestätigung. Immerhin sagte der 54-Jährige bereits 2010 als U21-Teamchef von Arnautovic: „Es hat Krankl, Herzog, Polster, Prohaska gegeben – aber Arnautovic stellt sie alle in den Schatten, wenn er sein Potenzial abruft. Das ist mit Abstand der beste Fußballer, der in den letzten 30 Jahren auf dem Fußballplatz herumgelaufen ist.“ Zwölf Jahre später „hat auch der Dümmste verstanden, was ich damals gemeint habe“.