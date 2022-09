Das Österreichische Nationalteam kommt im November in den Genuss eines wahren Testspielkrachers: Europameister Italien kommt am am 20. November in das Ernst-Happel-Stadion.

Das Länderspiel bildet den Abschluss eines Trainingslagers, das die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick zuvor in Spanien absolviert. In Zuge dessen spielt Österreich zuvor, am 16. November, in Malaga auch gegen Andorra.

Damit kommt es zur Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021. Damals setzte sich die "Squadra Azzurra", die so wie David Alaba und Co. nicht für die ebenfalls am 20. November beginnende WM in Katar qualifiziert ist, mit 2:1 nach Verlängerung durch.